Юрия Назарова госпитализировали с коронавирусом

Состояние народного артиста оценивается как среднетяжёлое, рассказала его дочь.





Любимец публики попал в 52-ю больницу города Москвы, у 83-летнего актёра диагностирована двусторонняя пневмония. Тест на COVID-19 дал положительный результат.





О состоянии отца рассказала журналистам дочь Назарова, Татьяна, также актриса. Она отметила, что Юрия Владимировича пришлось перевести в реанимацию в связи с небольшим ухудшением состояния, но позже ему стало лучше.





Назарова добавила, что родным удалось связаться с Назаровым по телефону.





Вчера, добавим, стало известно, что Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке — у актёра также была двусторонняя пневмония, но тест на коронавирус оказался отрицательным. Звезда «Ленкома» выразил искреннюю благодарность лечившим его врачам и рассказал, что уже находится дома.



