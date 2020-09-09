Первая ярмарка blazar откроет России имена молодых художников

Мероприятие пройдёт в Москве с 9 по 13 сентября, рассказали в дирекции ярмарки.





Blazar в этом году проводится впервые как спецпроект VII Московской международной биеннале молодого искусства. Кроме того, она станет спутником 8-й международной ярмарки современного искусства Cosmoscow.





Генеральный директор ярмарки Александра Лекомцева отметила, что работа над проектом не прекращалась даже во время карантина. Она уверена, что blazar откроет немало новых имён и талантов.





Лекомцева назвала главной сложностью организации blazar отбор участников — эта работа велась в течение полугода. Ярмарка пройдёт в офлайн-формате, но её будут транслировать и онлайн.





Главное отличие blazar от других ярмарок — это то, что в ней участвуют не только галереи, но и свободные начинающие художники, а также учебные заведения. В основной части представлены более 400 работ 66 художников, каждый год планируется производить максимальную ротацию, чтобы открывать всё больше новых интересных имён.



