В театре «Современник» рассказали, что будут делать без Ефремова

Как заявил директор театра, судьба спектаклей, в которых участвовал артист, ещё не решена.





По словам Игоря Попова, вопрос о том, что будет с репертуаром театра без Михаила Ефремова «не сиюминутный». В «Современнике» артист, получивший сегодня восемь лет колонии за гибель человека в пьяном ДТП, играл в трёх постановках.





«Было три спектакля, в которых Михаил Олегович участвовал. Что с ними будет, я не знаю. Никакого решения никто по этому поводу не принимал», — ответил Попов на вопросы журналистов.





Он добавил, что не знаком с нюансами уголовного дела Ефремова, но выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. Журналисты ТАСС попытались получить комментарий относительно Ефремова у руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, но он отказался отвечать.





Ефремов будет отбывать срок в колонии общего режима, его также лишили водительских прав на три года. Артиста взяли под стражу сразу после оглашения приговора прямо в зале Пресненского суда.



