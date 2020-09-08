Германию на культурном форуме в Петербурге будут ждать в особом статусе

Вопросы сотрудничества в культурной сфере обсудили сегодня Алла Манилова и Геза Андреас фон Гайр, сообщает Минкультуры РФ.





Замминистра культуры и посол ФРГ в России провели двустороннюю встречу, обсудив развитие отношений государств в сфере культуры. В частности, они говорили о проведении Года Германии в России — он организуется по инициативе президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и продлится с 26 сентября 2020 года до середины 2021-го.





Статс-секретарь уверена, что в рамках этой программы будет проведено немало важных совместных культурных акций. Например, уже 11 ноября в Третьяковской галерее будет открыта выставка «Единство в многообразии. Современное искусство Европы: Москва – Берлин – Париж».





Кроме того, пройдут выставки и в Германии: в Потсдаме и Баден-Бадене представят шедевры русского искусства второй половины XIX — начала XX века.





Еще одной темой встречи Аллы Маниловой и Гезы Андреаса фон Гайра стал предстоящий IX Санкт-Петербургский международный культурный форум — делегация из Германия приглашена на него в качестве «специального гостя». Как отметила замминистра, нынешний форум обещает быть особенно интересным и содержательно наполненным, а провести его планируется в обычном, очном формате.



