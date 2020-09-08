Страдающий болезнью Паркинсона Оззи Осборн отказался от воссоединения Black Sabbath

Ранее о возрождении коллектива заявлял гитарист группы, пишет Rolling Stone.





Музыкальное издание рассказало, что Осборн критически отнесся к идее Тони Айомми о воссоединении. Он отметил, что для него проект Black Sabbath давно неактуален.





Даже если коллектив переживет реюнион, то Осборна в нем не будет. «Для меня все кончено», — резюмировал легендарный вокалист в беседе с журналистами.





Он добавил, что Айомми уже не раз обращался к нему с подобными предложениями, но всякий раз получал отказ. Осборн предположил, что его бывшему гитаристу просто скучно, но сам Оззи планирует заниматься лишь сольной карьерой.





Хэви-метал группа Black Sabbath не дает концертов с 2017 года, но поклонники все это время надеются, что Black Sabbath вернутся на сцену. Однако некоторое время назад у 71-летнего фронтмена коллектива Оззи Осборна была диагностирована болезнь Паркинсона.



