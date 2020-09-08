В центре Пензы заметили бурундийцев с национальными флагами

Шествие иностранцев состоялось в рамках студенческого фестиваля, сообщили в «PenzaNews».





В понедельник на площади Ленина открылся Второй международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка». Организаторы мероприятия поприветствовали делегации зарубежных стран караваем — его вручили председателю ассоциации иностранных студентов Аделю Макболу.





Затем состоялся парад флагов: по главной площади Пензы прошлись студенты из разных стран, которые учатся в регионе. Жители города увидели молодых людей из Камбоджи, Таджикистана, Китая, Индии и даже Йемена и Кот-д’Ивуара — все они несли национальные флаги своих государств.





Кроме того, в параде приняли участие представители молодежных общественных организаций города. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, выступая перед студентами, рассказал об истории фестиваля «Ласточка», который впервые был проведен в 2018 году.





Он признался, что хотя пандемия коронавируса и внесла свои коррективы в план праздника, но от самой идеи организации Второго молодежного форума было решено не отказываться. Просто некоторые мероприятия перевели в режим онлайн.





В рамках «Ласточки» также пройдет слет юнармейцев, фестиваль «Жар-птица», форум «Диалог культур» и другие интересные мероприятия.



