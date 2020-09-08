Ридли Скотт раскрыл подробности нового фильма «Чужой»

По информации Forbes, продолжение франшизы будет отличаться от предыдущих проектов.





Съёмки, вероятно, уже ведутся — по крайней мере, в беседе с журналистом оскароносный режиссёр признался, что команда уже «в процессе». Также Скотт отметил, что новая часть культового фантастического триллера будет непохожа на предыдущие — «Прометей» и «Чужой: Завет».





Кинематографист пояснил, что пока не решил, продолжать ли традиции первого «Чужого» или оставить от него только название. «Может, зрителям уже надоели Чужой, лицехват, грудолом?» — размышляет Скотт. О дате выхода нового фильма и его актёрском составе он ничего не сообщил.





Напомним, оригинальный фильм «Чужой» вышел в 1979 году и моментально стал кинохитом благодаря необычному для тех лет смешению хоррора и научной фантастики. В главной роли снялась Сигурни Уивер, для которой роль Эллен Рипли стала главной в кинокарьере.





Франшиза об агрессивных инопланетянах получила целый ряд продолжений, в некоторых из них Уивер уже не снималась. Всего знаменитый проект заработал в мировом прокате более 1,3 миллиарда долларов.



