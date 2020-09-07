В затопленном бункере обнаружили следы Янтарной комнаты

Сокровища могут находиться в блиндаже последнего коменданта Кёнигсберга, сообщает телеканал «Звезда».





Историк Сергей Трифонов вместе с командой программы «Круиз-контроль» исследовали блиндаж Отто Ляша, в котором был подписан акт о капитуляции Кёнигсберга после взятия советскими войсками. Сейчас часть его отдана под музей, но часть по сей день недоступна для посетителей.





Калининградский специалист обнаружил в затопленном помещении некие неопознанные ящики: он предположил, что в них вполне могут храниться фрагменты Янтарной комнаты, вывезенной нацистами во время войны. По информации Трифонова, здание было связано с Королевским замком подземными ходами — по ним и могли вынести части сокровищницы.





Еще одним доказательством своей теории историк считает древние руны на воротах одной из частей бункера: он отметил, что в переводе эти руны означают как раз защиту сокровищницы. Трифонов рассказал, что потратил на изучение затопленной камеры бункера несколько лет, используя зонд с видеокамерой на конце.





По его словам, ящики, которые лежат в этом помещении, имеют достаточно большие размеры — примерно метр на два. Ученый говорит по крайней мере о четырех таких ящиках.



