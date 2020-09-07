Петербургские дельфины дождались гостей

Дельфинарий на Крестовском открывается после карантина 16 сентября, сообщили в соцсетях учреждения.





Первые шоу-программы состоятся в этот же день, билеты можно купить в кассах и на сайте. Дельфинарий не работал из-за ограничительных мер по коронавирусу с 24 марта.





«Друзья, дождались, мы открываемся. Ждем вас на наши шоу-программы. Билеты уже в продаже», — говорится в тексте сообщения.





Летом у одной из «артисток» петербургского дельфинария родился детеныш: морская львица Михо стала единственной самкой за семь лет из всех ластоногих обитательниц. Это была первая беременность самки, и ветеринары опасались, что львица может съесть детеныша, как это иногда случается в природе.





Но все обошлось, хотя сотрудники дельфинария признают: из Михо получилась очень строгая мама. Тренеры «артистки» также отметили, что у львицы испортился характер — она стала более строптивой.



