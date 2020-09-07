Археологи узнали, чем лакомились неандертальцы — особенно любили глаза

Выяснилось, что стол пещерного человека был весьма изыскан, пишет Daily Mail.





Если ранее считалось, что неандертальцы не слишком хорошо охотились и довольствовались довольно скудным рационом, то недавние находки археологов доказали обратное. Оказалось, что древние люди были искусными охотниками, а кроме дичи, употребляли в пищу самые разные растения.





Археолог Ребекка Урэгг Сайкес рассказала Daily Mai, что неандертальцы отлично умели разделывать дичь, используя при этом специальные каменные инструменты. Судя по находкам той эпохи, они любили лакомиться мозгами и глазами животных, очевидно, по причине их высокой питательности.





А в рацион древних людей входила не только дичь, но и насекомые, например жуки, также они собирали на мелководье. Археологи считают, что их открытия позволяют называть наших предков настоящими «суперхищниками».

Ранее ученые также рассказали, почему мы не унаследовали мощные мышцы неандертальцев: выяснилось, что гены, отвечающие за увеличение мышечной массы, несовместимы с эволюционной программой «человека разумного» и развитием его мозга.



