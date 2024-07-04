Названы спектакли-участники фестиваля «Мир русского театра»

Экспертный совет Международного фестиваля русскоязычных театров зарубежья «Мир русского театра» завершил отбор спектаклей, заявленных для участия в онлайн-форуме в этом году, сообщает пресс-служба смотра.



Отмечается, что ряд постановок пришлось отклонить по техническим причинам. В основную программу эксперты и дирекция отобрали 8 произведений, создателями которых являются русскоязычные коллективы из семи стран: Испании, Италии, Казахстана, США, Швейцарии, Швеции, Франции.



В список участников фестиваля вошли постановки: «Шинель» Театральной студии Юлии Ващенко (Испания), «Звездный дождь» Центра интернационального театра (Италия), «Март и Слива» Молодежной студии «Тишина закулисья» (Казахстан), «Тринадцатая звезда» Театра «Апрелик» (Франция), «Сильные чувства» Театра «Круг» (США), «Евгений Онегин» Театра-студии «Карусель» русской школы «Эрудит» (США), «Путник» Театра сценической классики (Швейцария), «Мама» Garbo Theater (Швеция).



В рамках специального показа зрителям представят постановку «Несожженные письма» (США).



Посмотреть спектакли можно будет на онлайн-фестивале «Мир русского театра», который пройдет в сентябре 2024 года на онлайн-площадках журнала «Театрал» и на сайте смотра.



Всего к участию в фестивале было получено 18 заявок из 15 стран.



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Фото предоставлено организатором