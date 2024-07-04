В Русском музее вновь появились шедевры Василия Сурикова

Государственный Русский музей к 175-летию со дня рождения Василия Сурикова вернул его масштабные полотна в постоянную экспозицию.



Увидеть картины можно в Михайловском дворце в Санкт-Петербурге.





«Теперь, когда монтаж произведений подошел к концу, картины „Переход Суворова через Альпы“, „Покорение Сибири Ермаком“, „Автопортрет“, „Сибирячка“ и другие шедевры художника посетители вновь могут увидеть в Михайловском дворце Русского музея», — передает ТАСС сообщение Русского музея.





Впервые, спустя много лет, в зале вместе с картинами Сурикова представлена скульптура Марка Антокольского «Ермак».





В корпусе Бенуа Русского музея с 1 декабря по 10 июня работала выставка произведений Василия Сурикова. За все время после открытия её посетили более 334 тысяч человек, что стало рекордом для Русского музея.









Фото: пресс-служба Русского музея