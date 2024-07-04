В Гатчине стартовал фестиваль «Литература и кино»

Мероприятие пройдет 5-6 июля в селе Александровка.
Работы переданы в рамках культурно-просветительского медиапроекта Красноярского края «СВОя фишка».
Авторы фильма обещают зрителям незабываемую остроумную историю с элементами детектива в стиле фильмо...
Открытием смотра стал сериал «Тайны Карениной» киностудии «Ленфильм».
Экспертный совет Международного фестиваля русскоязычных театров зарубежья «Мир русского театра» заве...
Мероприятие пройдет 5-6 июля в селе Александровка.
Работы переданы в рамках культурно-просветительского медиапроекта Красноярского края «СВОя фишка».
Авторы фильма обещают зрителям незабываемую остроумную историю с элементами детектива в стиле фильмо...
Открытием смотра стал сериал «Тайны Карениной» киностудии «Ленфильм».
Экспертный совет Международного фестиваля русскоязычных театров зарубежья «Мир русского театра» заве...
Проект запущен и успешно работает в столице с 2017 года.
Оргкомитет фестиваля уже принимает заявки на участие со всего мира.
В оргкомитете цикла городских мероприятий «Московские сезоны» уточнили, что размер премии Гран-при с...
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Работа «Отдых на пути в Египет» (1512 год) была продана за 22,2 млн долларов.
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На ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» прошел День национальных приоритетов «Семья».
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Гендиректор анимационной студии «ЯРКО» отметила, что дети сегодня не мечтают стать космонавтами и уч...
04.07.2024