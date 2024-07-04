В Гатчине стартовал фестиваль «Литература и кино»

В Ленинградской области в городе Гатчина 3 июля стартовал кинофестиваль «Литература и кино».



Открытием смотра стал сериал «Тайны Карениной», подготовленный киностудией «Ленфильм».



В день открытия кинофестиваля творческие встречи провели заслуженная артистка Наталья Хорохорина и писатель Лев Наумов. Также для гостей фестиваля прошла панельная дискуссия «Литература и кино. Рождение новых смыслов».





Церемония закрытия кинофестиваля «Литература и кино» пройдет 7 июля.









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