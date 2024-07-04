В Гатчине стартовал фестиваль «Литература и кино»

04.07.2024

В Гатчине стартовал фестиваль «Литература и кино»
В Ленинградской области в городе Гатчина 3 июля стартовал кинофестиваль «Литература и кино».

Открытием смотра стал сериал «Тайны Карениной», подготовленный киностудией «Ленфильм».

В день открытия кинофестиваля творческие встречи провели заслуженная артистка Наталья Хорохорина и писатель Лев Наумов. Также для гостей фестиваля прошла панельная дискуссия «Литература и кино. Рождение новых смыслов».

Церемония закрытия кинофестиваля «Литература и кино» пройдет 7 июля.


Фото: Pixabay.com