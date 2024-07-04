Комедия «Отпуск не по-детски» с Жаном Рено выйдет в прокат 1 августа

В российских кинотеатрах 1 августа состоится премьера комедии «Отпуск не по-детски» Клода Зиди-младшего.



Главную роль в фильме сыграл Жан Рено.





Авторы фильма обещают зрителям незабываемую остроумную историю с элементами детектива в стиле фильмов «1+1» и «11 друзей Оушена».





В фильме пойдет рассказ о директоре приюта для пенсионеров и сирот, который пытается спасти свое учреждение от закрытия. Герой решается на немыслимый шаг — переселить своих подопечных в виллу на юге Франции, чтобы старики и молодые нашли наконец общий язык.





В фильме «Отпуск не по-детски» также снялись Кев Адамс, Даниэль Прево, Лилиан Ровер, Фирмин Ришар, Мишель Йонас и другие актеры. Авторы сценария — Кев Адамс и Элоди Эсме.







