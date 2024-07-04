04.07.2024
Онлайн-кинотеатр «Иви» привел статистику жанровых предпочтений подписчиков в различных регионах.
По словам директора по контенту платформы Ивана Гринина, в европейской части России предпочитают комедии, а за Уралом — драмы.
«Сибирские и уральские склонны больше к некомедийным сериалам, то есть там больше популярны драмы», — об этом Гринин рассказал на форуме «Российская креативная неделя», пишет
ТАСС.
Он также отметил, что в мусульманских регионах России предпочитают турецкие сериалы. А корейские дорамы популярны в Республике Саха и в Бурятии.
«В Чечне тоже дорамы имеют большую популярность, чем стандартно по другим регионам нашей страны», — рассказал Гринин.
Фото: Pixabay.com