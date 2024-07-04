Московский народный хор выступит на гала-концерте фестиваля «На родине Пятницкого»

В Воронежской области пройдет XX Всероссийский фестиваль народной песни, музыки и танца «На родине Пятницкого».



Мероприятие пройдет 5–6 июля в селе Александровка. На гала-концерте, который завершит фестиваль, выступит Московский народный хор, сообщили организаторы.



«Кульминацией праздника станет гала-концерт „Сказ о Митрофане Пятницком. Жизнь и творчество“, который пройдет на Певческом поле, здесь участники фестиваля представят свои лучшие номера. В завершении гала-концерта выступит Московский народный хор. Коллектив приезжает к нам впервые», — рассказали организаторы.



Участие в гала-концерте примут хоровые коллективы, вокальные и фольклорные ансамбли, ансамбли народных инструментов, народного танца, исполнители народных песен, частушек.



Ожидается, что в фестивале примут участие около 700 участников из 27 муниципальных образований Воронежской области, Липецкой, Белгородской, Курской, Тамбовской, Московской областей, ДНР.



В рамках фестиваля также состоится экскурсия в Дом-музей Митрофана Пятницкого, а также кинопоказ.









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