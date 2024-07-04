Кинофестиваль Lendoc Film Festival пройдет в Петербурге в конце августа

Оргкомитет Lendoc Film Festival объявил даты проведения кинофестиваля.



Смотр пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 27 августа.





В программе фестиваля более 30 фильмов, а также творческие мероприятия, среди которых — заседание руководителей различных киностудий стран бывшего СНГ.





«В этом году площадками фестиваля станут киностудия «Лендок», кинотеатры «Аврора», «Дом кино» и «Родина», а также киностудия «Ленфильм», — сообщают организаторы кинофестиваля.





Главную конкурсную программу будут судить продюсер Наталия Горина, режиссер Иван Твердовский, киносценарист Олег Сироткин, кинокритик Егор Москвитин, режиссер документального кино Сергей Мирошниченко. Фестиваль организован Открытой киностудией «Лендок» совместно с АНО «Кинокультура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и комитета по культуре Санкт-Петербурга.









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