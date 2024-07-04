В столице стартовали съемки отечественного ромкома «Прикосновение»

В Москве стартовали съемки семейной романтической комедии «Прикосновение».



Центральный персонаж картины — Варя, которая несколько лет назад потеряла слух после аварии. Несмотря на трагедию, героиня продолжает заниматься любимым увлечением — танцами. Мечта девушки — попасть на самый главный танцевальный конкурс страны и победить. Девушка знакомится с известным танцором и блогером Ником, с которым они решают выступать вместе. Однако мать мальчика настроена против их союза.



Режиссером фильма выступает Ирина Боровская, продюсеры — Сергей Меняйкин и Юлия Герасимова.



В актерский состав картины вошли Эдуард Меняйкин, Виктор Хориняк, Валерия Ланская, Игорь Верник, Аскар Ильясов, Алексей Ягудин, Станислав Ярушин и другие.









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