Начались съемки четвертой части «Аватара» Джеймса Кэмерона

Актер Джоэль Мур сообщил о начале съемок «Аватара 4» Джеймса Кэмерона.



Артист опубликовал фотографии со съемочной площадки в социальных сетях.





Съемки четвертой части «Аватара» проходят в Новой Зеландии, где снимались и предыдущие части франшизы.





Любители научной фантастики приблизились к возвращению в мир Пандоры. Об этом свидетельствует публикация в социальной сети, которую сделал звезда «Аватара» Джоэль Мур.





«Возвращение в Веллингтон, Новая Зеландия, всегда вызывает ностальгию. Я приезжал сюда не раз в течение последних 17 лет, создавая эту франшизу, видел знакомые лица, друзей, усердно трудился, и сейчас я вновь чувствую себя как дома вдали от моего настоящего дома», — написал Мур в посте с фото.





Премьера «Аватара 4» ожидается в 2029 году. В фильме также снимаются Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Мишель Йео, Уна Чаплин, Джованни Рибизи и другие актеры.









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