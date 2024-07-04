Хайнаньский международный кинофестиваль пройдет с 4 по 10 декабря

В китайском городе Санья с 4 по 10 декабря пройдет очередной Хайнаньский международный кинофестиваль.



Оргкомитет смотра уже принимает заявки на участие со всего мира.





Российские кинематографисты также могут принять участие в конкурсной программе «Золотой кокос», подав заявку до 20 сентября. Фестиваль принимает участников в программы игрового, документального и короткометражного кино.





Требования к заявке: фильм должен быть создан до 1 октября 2023 года и передан оргкомитету в формате DCP; отсутствие проката в Китае; продолжительность полнометражных картин более 70 минут, а короткометражных — от 10 до 40 минут.





Хайнаньский международный кинофестиваль — один из четырех крупнейших смотров Китая. В церемониях открытия фестиваля принимали участие Джеки Чан, Николас Кейдж, Джонни Депп и другие звезды кинематографа.









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