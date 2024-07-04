Сибирские художники передали ЛНР более двухсот работ

Художники Красноярского края подарили Луганску более двухсот работ, передает Минкультуры ЛНР.



Работы переданы в рамках культурно-просветительского медиапроекта Красноярского края «СВОя фишка». Целью проекта является поддержка духа наших воинов через искусство. Луганский художественный музей получил 226 работ сибирских художников.



Отмечается, что жанровые картины, пейзажи и портреты рассказывают о культуре и обычаях сибиряков.



«Выставку мы покажем в разных городах и районах нашей республики. В целом поддержка визуального искусства поможет на более высоком уровне сохранить и развивать эстетическое воспитание нашего подрастающего поколения», — рассказал министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров.



Организатором выставки является «Арт-галерея Романовых» и министерство культуры Красноярского края.









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