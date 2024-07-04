В Мариинском театре пройдет показ «Лебединого озера», посвященный 70-летию со дня рождения Евгения Неффа

В Мариинском театре состоится показ балета Чайковского «Лебединое озеро», посвященный 70-летию со дня рождения заслуженного артиста РСФСР Евгения Неффа, передает пресс-служба учреждения.



Показ пройдет 7 июля на Исторической сцене театра. Главные партии в постановке исполнят Виктория Терешкина, Камин Ким, Роман Беляков. За дирижерским пультом — Валерий Овсяников.



Евгений Нефф — солист Кировского (Мариинского) театра в 1980-1997 годах. В театре отметили, что, приехав по приглашению в Театр им. Кирова, артист покорил Северную столицу. Он был первым исполнителем партий Юноши в «Асият», Автандила в «Витязе в тигровой шкуре», поставленных хореографом Олегом Виноградовым.



«Классический танцовщик-принц, Евгений Нефф создал галерею изысканных образов в балетах наследия: публика полюбила его Альберта в „Жизели“ и Джеймса в „Сильфиде“, Жана де Бриена в „Раймонде“ и Дезире в „Спящей красавице“. В „Лебедином озере“ Евгению Неффу довелось исполнять и роль принца Зигфрида, и роль злодея Ротбарта. Блистал он и в балетах советской эпохи: Ромео в „Ромео и Джульетте“, Вацлав в „Бахчисарайском фонтане“, Принц в „Золушке“», — рассказали в театре.









Фото: пресс-служба Мариинского театра