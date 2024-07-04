На Российской креативной неделе обсудили развитие творческих индустрий

На Российской креативной неделе прошло заседание Комиссии Госсовета по экономике и финансам.



Председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Андрей Кричевский выступил с тезисом о необходимости разложения на более простые составляющие целевых параметров для оценки состояния креативной экономики в регионах и достижения показателей, установленных в правительственной Концепции развития креативных индустрий.



Поскольку рост доли креативных индустрий в ВРП измеряется объемом выпуска креативного продукта, в основе которого лежит интеллектуальная собственность, то это напрямую должно быть увязано с показателем суммы инвестиций в ее создание, считает эксперт.



По словам Андрея Кричевского, декомпозиция суммарных российских целевых показателей между регионами и между федеральными ведомствами подразумевает не столько методологическое упражнение, сколько распределение ответственности: «Когда мы начинаем считать, какой именно вклад в ВВП страны дает каждая креативная индустрия и каждый регион, возникает резонный вопрос, кто будет отвечать за „недостачу“. Здесь все очень схоже со распределением ответственности за строительство жилья, где результат не эфемерная доля в ВВП, а материальные квадратные метры».



Продолжая аналогию, Андрей Кричевский обратил внимание на логику и стадии процесса: «В строительстве все начинается с проекта, затем обеспечивается инфраструктура и, наконец, возводится фундамент. В креативных индустриях роль архитектурного проекта играет сама Концепция развития креативных индустрий, инфраструктура — это кластеры и цифровые сервисы, ну а фундамент — интеллектуальная собственность как единственный инструмент монетизации творчества. Если начать энергично строить стены, махнув рукой на фундамент, велик риск, что объект строительства рассыплется».



По мнению Кричевского, увеличение доли креативных индустрий в валовом национальном или региональном продукте означает увеличение выпуска товаров и услуг, ценность которых обеспечена правом интеллектуальной собственности. Закономерно при этом, что развитие креативных индустрий начинается с инвестиций в инструменты учета и оценки интеллектуальной собственности, продолжается вложениями в производство творческого продукта и, наконец, завершается поддержкой дистрибуции, маркетинга, экспорта.



По словам Андрея Кричевского, при таком подходе уже на первом этапе будет ясно, сколько вложено в тот или иной объект интеллектуальных прав и какой можно ждать экономический эффект от его использования. «К слову, — отметил он, — самый большой мультипликативный эффект у архитектуры. Колоссальная стоимость порождается сравнительно небольшими затратами на разработку архитектурного проекта. Отсюда неожиданно заметную роль в мире креативных индустрий получает все тот же Минстрой. Регионы, грамотно учитывая интеллектуальную собственность, смогут понять, какой процент валового продукта они смогут получить за счет той или иной индустрии, и исходя из этого выстроить механизмы поддержки».



Председатель РЦИС напомнил, что в Москве доходность нематериальных активов буквально взлетела после того, как «дом начали строить с фундамента», развивая экосистему сервисов учета, оценки, коммерциализации интеллектуальной собственности и тем самым увеличивая залоговую массу по кредитам для творческого и технологического бизнеса. Этим опытом вполне могли бы воспользоваться российские регионы.













Фото: пресс-службы «Российской креативной недели»