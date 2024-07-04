Ольга Любимова рассказала о проектах Минкультуры в рамках нацпроекта «Семья»

На ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» прошел День национальных приоритетов «Семья».



Мероприятие прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности, передает пресс-служба Минкультуры России.



Глава ведомства Ольга Любимова отметила, что предложенные Минкультуры мероприятия для реализации в рамках нацпроекта «Семья» направлены на создание условий для развития активного досуга и творческой самореализации людей разных возрастов.



«При формировании предложений для нас было важным поддержать учреждения культуры в регионах, их модернизацию и переоснащение, а также содержательно наполнить обновленные места яркими, интересными для разных поколений мероприятиями и проектами, цель которых — сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей“, — сказала Министр культуры Российской Федерации», — привели в пресс-службе слова главы ведомства.



Предложенные мероприятия входят в федеральные проекты «Культура для семьи» и «Семейные ценности».



В проект «Культура для семьи» предлагается включить самые востребованные мероприятия по ремонту и реконструкции домов культуры, театров, детских школ искусств, музеев, созданию модельных библиотек, кинозалов, оснащению музеев, театров, ДШИ, училищ, повышению квалификации работников культуры. В рамках проекта планируется также модернизировать творческие образовательные организации высшего и профессионального звена, учреждения культурно-досугового типа в небольших населенных пунктах, региональные и муниципальные библиотеки.



«Все перечисленные мероприятия — это звенья одной цепи по воспитанию патриота, гражданина своей страны. Через вовлеченность каждого члена семьи в творческую созидательную деятельность мы сможем выполнить главную задачу — передать традиционные семейные ценности из поколения в поколение. Это — залог сохранения и укрепления культурного суверенитета России», — подчеркнула глава Минкультуры России.









Фото: пресс-служба Минкультуры России