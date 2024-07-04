Более 100 заявок поступило на фестиваль «Московская A Cappella»

Более 100 артистов из разных стран, включая Россию, подали заявки на участие в Международном музыкальном фестивале-конкурсе «Московская A Cappella». Мероприятие пройдет с 23 августа по 1 сентября на уличных площадках города, сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских мероприятий «Московские сезоны».





Согласно сообщению, прием заявок завершится 15 июля. Участники с нетерпением ждут возможности выступить в Москве и побороться за победу. В этом году жюри придется выбрать лучших: всего на отборочный тур поступило 114 заявок. Особенностью текущего года стало увеличенное число ансамблей до 35 участников, а также участие семейных групп.





Большинство заявок пришло из разных регионов России, а также из-за рубежа, включая Белоруссию, Китай, США, Японию и другие страны. Участники представят широкий спектр жанров: от джаза и соула до рока, блюза и этно-фолк. Отборочный тур пройдет в июле, а концерты запланированы на август-сентябрь.





На гала-концерте будут объявлены победители, получившие Гран-при и приз зрительских симпатий. Премия составит 10 млн рублей.









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