На аукционе продана картина Тициана за рекордную цену

На аукционе в Christie’s был установлен новый рекорд торгов полотнами Тициана Вечеллио.



Его работа «Отдых на пути в Египет» (1512 год) была продана за 22,2 млн долларов.



На картине изображен религиозный сюжет: бегство Девы Марии, Иосифа и Иисуса Христа из Вифлеема. Картину впервые выставили на торги за последние 150 лет.



В 2002 году полотно «Отдых на пути в Египет» было обнаружено в полиэтиленовом пакете без рамы на автобусной остановке в Лондоне. Ранее ею владели император Наполеон I Бонапарт и австрийская эрцгерцогиня из династии Габсбургов Мария Терезия Австрийская.





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