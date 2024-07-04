Проект запущен и успешно работает в столице с 2017 года.
Оргкомитет фестиваля уже принимает заявки на участие со всего мира.
В оргкомитете цикла городских мероприятий «Московские сезоны» уточнили, что размер премии Гран-при с...
Показ пройдет 7 июля на Исторической сцене театра.
Онлайн-кинотеатр «Иви» привел статистику жанровых предпочтений подписчиков в различных регионах.
Проект запущен и успешно работает в столице с 2017 года.
Оргкомитет фестиваля уже принимает заявки на участие со всего мира.
В оргкомитете цикла городских мероприятий «Московские сезоны» уточнили, что размер премии Гран-при с...
Показ пройдет 7 июля на Исторической сцене театра.
Онлайн-кинотеатр «Иви» привел статистику жанровых предпочтений подписчиков в различных регионах.
На Российской креативной неделе прошло заседание Комиссии Госсовета по экономике и финансам.
Работа «Отдых на пути в Египет» (1512 год) была продана за 22,2 млн долларов.
Увидеть картины можно в Михайловском дворце в Санкт-Петербурге.
Режиссером фильма выступает Ирина Боровская.
На ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» прошел День национальных приоритетов «Семья».
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Заседание прошло на полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
Церемония вручения прошла в селе Щепачиха Нижегородской области.
Ознакомиться с жизнью и творчеством художницы можно будет с 23 июля.
Гендиректор анимационной студии «ЯРКО» отметила, что дети сегодня не мечтают стать космонавтами и уч...
Участниками школы стали музейные специалисты из разных городов России.
Режиссер театра и кино представит трагедию на сцене Театра имени Моссовета.
Режиссер назвал таких людей опаснее, чем те, кто уехал.
Самое массовое мероприятие фестиваля объединило более 500 человек из городов и районов республики.
Балет представят 4, 5, 6 и 7 июля.
04.07.2024