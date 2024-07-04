В Москве увеличат количество бесплатных автобусов для проекта «Музеи — детям»

04.07.2024

В Москве увеличат количество бесплатных автобусов для проекта «Музеи — детям»
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале объявил об увеличении бесплатных автобусов для школьников в рамках проекта «Музеи — детям».

Проект запущен и успешно работает в столице с 2017 года.

«Бесплатно по карте „Москвёнок“ и карте москвича ребята посетили столичные музеи уже 3,3 млн раз», — сообщил Собянин.

В 2024 году программой уже воспользовались более 350 тысяч раз.

В проекте «Музеи — детям» принимают участие 100 столичных музеев и выставочных залов, среди которых Музей космонавтики, музей-панорама «Бородинская битва», музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское».


Фото: t.me/mos_sobyanin