Якутский фильм «Там, где танцуют стерхи» вышел в широкий прокат

04.07.2024

Якутский фильм «Там, где танцуют стерхи» вышел в широкий прокат
Семейная драма «Там, где танцуют стерхи» якутского режиссера Михаила Лукачевского вышла в широкий прокат 4 июля. В Якутии картина вышла на больших экранах 25 апреля.

Лукачевский в беседе с ТАСС отметил, что фильм будут показывать на якутском и русском языках от Калининграда до Чукотки. В прокате картина продержится в течение двух-трех недель.

В дальнейшем режиссер планирует выйти на китайский и европейский рынки. Фильм получил Гран-при Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Картину выбрали именно зрители, которые определяли главного победителя смотра.

Исполнитель главной роли Миша Слепцов удостоился специального приза жюри. 3 июля фильм признали лучшей игровой лентой в рамках VII Якутского международного кинофестиваля.


Фото: Pixabay.com