Якутский фильм «Там, где танцуют стерхи» вышел в широкий прокат

04.07.2024
Семейная драма «Там, где танцуют стерхи» якутского режиссера Михаила Лукачевского вышла в широкий прокат 4 июля. В Якутии картина вышла на больших экранах 25 апреля.
Лукачевский в беседе с ТАСС отметил
, что фильм будут показывать на якутском и русском языках от Калининграда до Чукотки. В прокате картина продержится в течение двух-трех недель.
В дальнейшем режиссер планирует выйти на китайский и европейский рынки. Фильм получил Гран-при Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Картину выбрали именно зрители, которые определяли главного победителя смотра.
Исполнитель главной роли Миша Слепцов удостоился специального приза жюри. 3 июля фильм признали лучшей игровой лентой в рамках VII Якутского международного кинофестиваля.
Фото: Pixabay.com