Балуев, Шагин, Янковский, Шукшина и другие: Никита Михалков приглашает на бесплатные встречи со звёздами

Традиционную осеннюю серию творческих встреч анонсировали в Академии киноискусства





В рамках «Творческих проектов Академии Н.С.Михалкова» пройдёт 32 встречи с видными деятелями культуры и искусства, а также 22 практических занятия для людей из зрелищной сферы. Участие в мероприятиях — бесплатное, но необходимо записаться онлайн на официальном сайте Академии.





Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В этом году в творческих встречах примут участие такие прославленные звёзды,как Александр Адабашьян, Александр Балуев, Дмитрий Бертман, Владимир Грамматиков, Авангард Леонтьев, Борис Любимов, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Сергей Урсуляк, Борис Хлебников, Владимир Хотиненко, Антон Шагин, Клим Шипенко, Мария Шукшина, Филипп Янковский, а также сам Никита Михалков.





Также анонсирована программа занятий творческой лаборатории по театральному искусству:участники займутся разбором сцен из пьесы Максима Горького «Дачники», а также поставят на сцене фрагмент из неё. Руководителем лаборатории в этом году станет молодой режиссёр Никита Кобелев.





Мероприятия пройдут в помещениях Академии Н.С. Михалкова по адресу: г. Москва, ул. Часовая, д. 5Б (ст. м. «Аэропорт»). Все посетители обязаны иметь средства защиты, предусмотренные рекомендациями Роспотребнадзора, кроме того, на входе в здание всем будут измерять температуру и проверять на наличие признаков ОРЗ и ОРВИ.



