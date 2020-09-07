Российская государственная детская библиотека анонсировала первый онлайн-фестиваль семейного чтения

07.09.2020
«ЧитайФест» будет проходить с 30 октября по 1 ноября 2020 года. Об этом сообщило Минкультуры РФ в своих соцсетях.
Принять участие в Первом Всероссийском онлайн-фестивале семейного чтения может любой желающий. Он будет транслироваться в интернете и в официальных пабликах «ЧитайФест» в соцсетях.
Организаторы мероприятия анонсировали участие известных писателей, художников, педагогов, психологов, детских издательств, библиотек и других учреждений и людей, которые будут пропагандировать важность семейного чтения. В рамках фестиваля пройдут презентации новых книг, мастер-классы, лекции, круглые столы и дискуссии, а также театрализованные чтения и кинопоказы.
Фестиваль разделили на несколько рубрик: от художественной и научно-популярной литературы до специальных изданий для родителей и специалистов. А книгоиздатели и распространители смогут присоединиться к обсуждениям актуальных проблем книжной отрасли, в частности детского книгоиздания.