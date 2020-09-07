Гастроли Мариинского театра во Владивостоке завершились оперой «Война и мир»

07.09.2020
Трехчасовой спектакль впервые был показан здесь весной 2020 года, сообщает пресс-служба Приморской сцены Мариинки.
Оперу по роману Льва Толстого на музыку Сергея Прокофьева поставила специально для владивостокских зрителей режиссер Кристина Ларина. Эта постановка стала завершающей в рамках дальневосточного фестиваля «Мариинский».
В спектакле участвовали артисты как из петербургской, так и из владивостокской трупп. Кроме «Войны и мира», в рамках гастролей было показано четыре оперы: «Огненный ангел» Сергея Прокофьева, «Дон Карлос» Джузеппе Верди, «Сельская честь» Пьетро Масканьи и «Нюрнбергские мейстерзингеры» Рихарда Вагнера.
Все спектакли прошли под управлением художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Выступая на закрытии фестиваля, дирижер отметил, что Владивосток все ближе к тому, чтобы получить статус одного из оплотов оперной культуры России.
V Международный Дальневосточный музыкальный фестиваль «Мариинский» длится почти месяц, его вдохновителем и организатором выступил маэстро Валерий Гергиев. Приморская сцена Мариинского театра приготовила к празднику несколько премьер — в частности, с успехом прошли первые представления балета «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова.