В Азербайджане найдены древние кувшинные захоронения

Два древних погребения были обнаружены во время хозяйственных работ, сообщает азербайджанская служба по охране культурного наследия.

Находка была сделана в селе Юхары Сарыджала Тертерского района. Кувшины и хранившиеся в них останки, а также другие артефакты датируются приблизительно периодом от первого века до нашей эры до первого века нашей эры.





На территории, где были обнаружены захоронения, прекращены все хозработы, район взят под контроль властью Тертерского района, здесь планируют организовать археологические исследования. Сейчас место находки и сами артефакты исследуют специалисты государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при азербайджанском минкультуры, а также сотрудники института археологии и этнографии национальной академии наук Азербайджана.





Обычай захоронения в кувшинах в древности был широко распространен у ряда народов. Во время погребения покойника укладывали в глиняный сосуд разных форм и размеров и в таком виде закапывали в землю. Кувшинные погребения отличаются от кремационных захоронениях в таких же сосудах.





Особенное распространение этот обычай имел в Закавказье с IV века до н. э. по VIII век н. э. — данный период даже получил название культуры кувшинных погребений.



