Музей «Херсонес Таврический» дополнился новой реальностью

Туристам презентовали мобильное приложение на основе AR-технологий, говорится в сообщении Минкультуры.





Теперь посещение музея-заповедника станет еще более увлекательным: с его помощью можно будет увидеть реконструкцию 11 археологических памятников. В приложении также есть интерактивная карта, которая поможет посетителям легко ориентироваться на территории музея.





Скачав приложение на свой смартфон, гости «Херсонеса Таврического» смогут увидеть коллекцию 3D-моделей Базилики, Античного театра, Уваровской базилики, Монетного двора, Храма на сводах и других интересных объектов. Приложение так и называется — «Херсонес AR».





Ранее мы рассказывали, что в Херсонесе завершилась реставрация оборонительной стены у башни Зинона. Работы велись по инициативе Патриаршего совета по культуре, финансовую поддержку осуществлял фонд «Моя история».





В ходе реставрационных работ эксперты восстановили аутентичность памятника, действуя в соответствии с требованиями международной Венецианской Хартии по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест. В результате памятник греко-римской фортификации «Куртина 19» стал более устойчив к воздействию погоды и времени.



