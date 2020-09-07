Ольга Ярилова оценила ход реставрации Чувашской филармонии

Замминистра посетила регион с рабочей поездкой, сообщили в Минкультуры.





Вместе с врио главы Чувашии Олегом Николаевым Ярилова осмотрела Чувашскую государственную филармонию, которую восстанавливают в рамках национального проекта «Культура». К концу года обновленное учреждение планируют открыть для публики.





На рабочей встрече замминистра отметила, что все работы по реконструкции здания идут строго по графику, отставания нет. Ярилова выразила уверенность в том, что обновленная филармония станет центром притяжения для всех ценителей классической музыки региона.





Также Ярилова приняла участие в итоговом заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 550-летия основания Чебоксар и 100-летия образования Чувашской автономной области. Встреча состоялась в Чувашском государственном театре оперы и балета





Кроме того, замминистра встретилась с преподавателями, студенческим активом и волонтерами Чувашского государственного института культуры и искусств. С ними она обсудила нюансы формата обучения в новом учебном году и другие вопросы. Также в ходе поездки Ольга Ярилова посетила Чувашский национальный музей, где осмотрела выставку «Золотая россыпь веков».



