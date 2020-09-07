К 800-летию Александра Невского в Ленобласти появится новый туристический маршрут

Об этом сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова в ходе рабочей поездки в регион.





Заместитель министра отметила, что празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского будет проведено совместно правительством Ленинградской области и министерством культуры. Уже в следующем году в регионе запустят большой туристический маршрут, посвящённый великому воину, не проигравшему ни одного сражения.





По словам Маниловой, у Ленинградской области есть все основания принять самое активное участие в реализации этого проекта. Первыми на экскурсию по новому маршруту отправятся дети: группы школьников со всей России посетят Ленобласть в рамка проекта детского культурного туризма «Моя Россия».





Также замминистра рассказала о планах совместно с властями региона организовать празднование 350-летие со дня рождения Петра I в 2022 году. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил благодарность Минкультуры за внимание к региону и поддержку столь значимых проектов. Он добавил, что новые туристические маршруты будут очень разнообразными и интересными, и станут прекрасным подарком и детям, и взрослым.





Алла Манилова также провела встречу с работниками музеев, на ней также присутствовали глава структурных подразделений Правительства Ленинградской области. Манилова отметила важность поддержки музеев в программе развития культурного туризма.





Кроме того замминистра рассказала о возможном создании в выборгском парке «Монрепо» музея Д. С. Лихачева, судьба которого тесно связана с историей парка. Алла Манилова напомнила, что именно его протекция в 1988 году помогла сохранить это уникальное место, однако вопрос о создании музея необходимо будет согласовать с родственниками учёного.



