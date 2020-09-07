В Московской области будут возрождать старинные усадьбы

Реализацию проекта обсудили в Минкульте, говорится в сообщении ведомства.





Программа «Возрождение исторических усадеб» стала главной темой встречи заместителя министра культуры РФ Николая Овсиенко с вице-губернатором Московской области Натальей Виртуозовой и другими представителями областного правительства. Чиновники обсудили нюансы реализации проекта.





В Министерстве культуры и правительстве МО солидарны в том, что проект имеет особую значимость для региона, поскольку в Подмосковье много старинных усадеб, которые могли бы стать важными культурными объектами. При условии их сохранения и восстановления они могли бы стать новыми точками притяжения для туристов и служить образовательным целям.





На встрече чиновники отдельно обсудили проблемы разработки инвестиционных паспортов на 2020 год для усадеб, расположенных в Московской области, а также способы их решения.В качестве пилотного проекта для обкатки механизма передачи объекта частному инвестору была выбрана усадьба Сенницы в Озёрском районе.





Кроме того, стороны в ходе встречи наметили основные направления работы по продвижению проекта на различных уровнях и дальнейшему сотрудничеству. Большое внимание было уделено привлечению потенциальных инвесторов к восстановлению исторических усадеб.



