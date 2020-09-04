Выставка работ фотокорра Грановского покажет Москву, которой больше нет

Экспозиция откроется в пятницу, 4 сентября, в Центре братьев Люмьер, рассказали организаторы.





Выставка «Москва Наума Грановского. 1920-1980» приурочена к 110-летию со дня рождения знаменитого фотокорреспондента ТАСС. На ней будет представлено более 100 работ талантливого мастера фоторепортажа, посвятившего работе в информагентстве 40 лет своей жизни.





К важной дате также была издана монография «Наум Грановский. 1920-1980», а также начал работу сайт фонда Грановского. Все эти мероприятия были организованы Центром фотографии и фонда Still Art ко Дню города.





Куратор выставки и основательница Центра фотографии им. братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская в разговоре с журналистами подчеркнула, что Грановский, не будучи москвичом, был просто влюблен в Москву и сделал огромное количество прекрасных снимков города. Благодаря этому мы теперь имеем возможность любоваться видами Москвы, какой она была в прошлом.





Посетители выставки смогут проследить, как менялась столица в течение нескольких десятилетий: это и старая Москва, и сталинская архитектура, и советский модернизм. В 2021-2022 годах планируется провести подобные выставки в регионах России — Томске, Владикавказе, Екатеринбурге.



