Встреча министров культуры стран БРИКС прошла онлайн

Россию представляла замминистра культуры Алла Манилова, сообщили в Минкульте.





В этом году встречу пришлось провести в формате видеоконференции. В мероприятии, которое проходит уже в пятый раз, приняли участие государственные деятели в сфере культуры Китая, России, ЮАР, Индии и Бразилии.





Бразилию представлял специальный секретарь по культуре Марио Фрьяс, Индию — министр культуры Индии Прахлад Сингх Патель, от Китая был замминистра культуры и туризма Чжан Сюй, а ЮАР представил замминистра спорта, искусства и культуры Нокаве Мафу. Встречу начала с приветственного слова представитель России Алла Манилова.





Она отметила, что в этом году отмечается пять лет с момента подписания Соглашения между правительствами государств БРИКС о сотрудничестве в области культуры и с первой встречи министров. По словам Маниловой, страны за это время прошли большой путь, добившись немалых успехов в плане культурного сотрудничества и взаимодействия.





Участники встречи обсудили не только уже завершенные, но и предстоящие проекты, в частности кинофестиваль стран БРИКС. Он пройдет с 1 по 7 октября, правда, основной кинофорум тоже состоится в режиме онлайн, но сами кинопоказы проведут в очном формате в рамках Московского международного кинофестиваля.



