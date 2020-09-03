В России появится памятник героям книги «Два капитана»

Монумент будет установлен на центральной площади города Полярного, рассказал телеканал «Арктик ТВ».





Сюжет романа Каверина тесно переплетён с историей города. Новый памятник появится на площади Двух капитанов и станет новым важным культурным объектом города.





Монумент уже получил название «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» в честь жизненного лозунга главных героев — Сани Григорьева и Кати Татариновой. Поучаствовать в конкурсе на эскиз памятника может любой желающий.





Книга Вениамина Каверина основана на важных событиях в истории страны – от завоевания Арктики до Великой Отечественной войны. Авторы идеи об установке памятника выразили надежду, что живущая в Полярном молодёжь благодаря проекту будет лучше знать историю родного края и брала пример с героев легендарной книги.





Недавно стало также известно, что сквер на Васильевском острове Санкт-Петербурга, расположенный на Капитанской улице между Морской набережной и улицей Кораблестроителей, получит имя капитана Юрия Кучиева, первым в мире достигшего Северного полюса на атомном ледоколе. Соответствующее постановление правительства Санкт-Петербурга подписал губернатор Александр Беглов.



