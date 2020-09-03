Северному русскому народному хору подарили мини-гусли

Этот презент от коллег из Карелии называется «кантеле», пояснила замгубернатора Архангельской области.





Точно такое же название носит и сам коллектив, сделавший необычный подарок — Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле». Подарок архангельским артистам передала заместитель губернатора и глава представительства Архангельской области при правительстве РФ Елена Кутукова.





Она рассказала, что этот необычный инструмент изготовил карельский мастер Александр Фролов. Кантеле внешне похож на гусли, только намного меньше, а звук его тоньше и звонче.





Кутукова передала также слова руководителя «Кантеле» Натальи Львовой, которая надеется, что музыкальный инструмент будет способствовать дружбе между коллективами. По словам замгубернатора, это очень важно в деле объединения усилий по сохранению нематериального культурного наследия.





В Северном русском народном хоре подарок приняли с большой благодарностью и восхищением. Руководитель коллектива Наталья Асадчик выразила уверенность, что столь уникальный инструмент, созданный любящими руками мастера, вдохновит хор на создание новых номеров.



