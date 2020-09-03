На Арбате покажут портреты ветеранов

О выставке работ народного художника СССР Александра Шилова рассказал телеканал ОТР.





Экспозиция «Они сражались за родину» приурочена к 75-летию Победы, а также Дню города. Площадкой для выставки станет московский Арбат.





Все работы, выставленные на Арбате, представляют собой портреты ветеранов войны, среди них немало известных людей — Владимир Этуш, Геворк Вартанян, Алексей Ботян, Джордж Блейк. Всего в экспозиции насчитывается около 50 работ.





Один из тех, кого изобразил мастер, лично пришёл на выставку — это участник войны и ветеран внешней разведки Иван Евтодьев. Он признался журналистам, что это событие его очень взволновало, напомнив об ушедших товарищах: «Вот я жив, а их нет».





Художник Александр Шилов дважды был отмечен премией ФСБ России в области искусства — за выполнение портретов героев-разведчиков Виталия Короткова и Кима Филби. Экспозиция «Они сражались за родину» на Арбате продлится до конца сентября.



