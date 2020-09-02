Шукшинский кинофестиваль открылся в особом формате

В этом году фестиваль впервые пройдёт онлайн, сообщает ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса и запрета на проведение массовых мероприятий XXII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль пришлось отменить в его привычном виде. Масштабного праздника с участием большого количества звёзд в этом году в Сростках не будет.





Нынешний Шукшинский фестиваль проводится на базе библиотеки им. В.Я. Шишкова в Алтайском крае. Как рассказала журналистам на открытии фестиваля министр культуры региона Елена Безрукова, фильмы конкурсной программы не сможет посмотреть большое число зрителей, но жюри выберет лучшие.





Безрукова добавила, что у фильмов, участвующих в фестивалях, иная задача, нежели у лент, идущих в прокате. Они служат просвещению, повышению нравственности и воспитанию человечности.





В этом году в рамках Шукшинского фестиваля покажут восемь картин: «Я свободен», «Седьмой пробег по контуру земного шара», «Залиния», «Нет Бога кроме меня» и другие. Офлайн-показы пройдут с соблюдением всех ограничительных мер 3, 4 и 5 сентября на трех открытых площадках в Барнауле.



