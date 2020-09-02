Анна Нетребко отметит 49-й день рождения в Санкт-Петербурге

Народная артистка России выступит на сцене Мариинского театра, сообщается в соцсетях учреждения.





18 сентября на Исторической сцене театра будет дана опера Чайковского «Евгений Онегин», партию Татьяны Лариной исполнит именинница. Партию Онегина исполнит Алексей Марков, в образе Ленского выступит Сергей Скороходов, исполнительница партии сестры Татьяны, Ольги, пока неизвестна.





О дате открытия продаж билетов тоже пока не сообщается. Известно, что опера будет дана в постановке Юрия Темирканова 1982 года.





Также в театре напомнили, что завершат сезон 6 сентября, а уже 7 сентября откроют новый сезон: на Новой сцене будет дана опера Римского-Корсакова «Снегурочка», режиссер — Анна Матисон.





Напомним, Мариинский театр одним из первых российских театров начал работу в условиях пандемии: первые после перерыва спектакли и концерты прошли в июне, а с 1 августа открылась Историческая сцена. Всего с момента возобновления работы в Мариинском были проведены уже более 110 мероприятий.



