Академия Никиты Михалкова проведет Фестиваль одного дня в городах Поволжья

Фестиваль пройдёт с 2 по 8 октября 2020 года, рассказали в пресс-службе Академии.

Спецпроект в формате передвижного фестиваля будет приурочен к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова и 150-летию со дня рождения И.А. Бунина. Мероприятие под названием «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» охватит сразу четыре поволжских города: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Олу и Казань





График фестиваля (предоставлен пресс-службой академии):





2 октября – г. Нижний Новгород (Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького и Дом Актера имени В.В. Вихрова Нижегородского отделения СТД РФ)





4 октября – г. Чебоксары (Чувашский государственный театр оперы и балета)





6 октября – г. Йошкар-Ола (Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана)





8 октября – г. Казань (Татарский академический государственный театр оперы и балета имени М. Джалиля и Дом актера имени М. Салимжанова)





Фестиваль проводится Академией кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова при поддержке Министерства культуры Российской Федерации уже в третий раз. На этот раз организаторы также присоединились к акции #СпасибоВрачам: будет организован благотворительный показ спектакля Академии «Метаморфозы V. Мадрид» в поддержку медицинских работников, продолжающих бороться с коронавирусом.





Важность проекта отметила министр культуры РФ Ольга Любимова: она подчеркнула, что фестиваль не только популяризирует русскую классику и культурное отечественное наследие, но и дарит гостям прекрасную возможность окунуться в увлекательную атмосферу театра. Также Любимова высоко оценила идею благотворительного спектакля в поддержку медиков: «Подобные благородные инициативы заслуживают слов глубокого уважения», – отметила она.



