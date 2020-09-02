Валентин Гафт отмечает 85-летний юбилей

02.09.2020
<h4><img src="https://portal-kultura.ru/upload/iblock/24b/797189616[1].jpg
" border="0" /></h4>
<h4>Как рассказала журналистам супруга актера Ольга Остроумова, праздновать будут в узком кругу близких и родных.</h4>
<div>
<br />
</div>
<div>Остроумова добавила, что коллеги из театра «Современник» также приедут поздравить юбиляра, но большая часть поздравлений ожидается по телефону. Год назад Гафт пережил инсульт и пока не восстановился окончательно, любые переживания и нагрузки ему противопоказаны. </div>
<div>
<br />
</div>
<div>Актриса подчеркнула, что к ним в загородный дом приедут члены семьи — двое детей и четверо внуков. «У нас все замечательно», — заметила она в беседе с журналистами, уточнив при этом, что у Гафта сейчас очень строгий режим, поэтому для посещений в день юбилея будет выделен только один час.</div>
<div>
<br />
</div>
<div> Коллеги артиста выразили сожаление, что не смогут поприветствовать его в родном «Современнике»: Лия Ахеджакова отметила, что в труппе его очень не хватает, и назвала Валентина Иосифовича великим артистом.</div>
<div>
<br />
</div>
<div>Худрук театра «Школа Современной пьесы» Иосиф Райхельгауз также отозвался о Гафте как о великом человеке, пояснив, что он не только прекрасный актер, но и очень мудрый философ и талантливый поэт. «Я уверен, что его эпиграммы останутся в истории русской культуры и литературы», — сказал Райхельгауз в беседе с ТАСС.</div>
<div>
<br />
</div>