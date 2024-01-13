Вышел официальный ролик фильма «Командир»

Компания «КарроПрокат» представила официальный трейлер фильма «Командир», который выйдет в прокат 22 февраля.





Главные роли исполнили Кирилл Зайцев, Артем Ткаченко, Сергей Маховиков, Владимир Зайцев, Алексей Шевченков, Вадим Галыгин, Валерий Баринов.





Фильм рассказывает о выдающемся переговорщике, известном командире «Группы «Альфа», генерал-майоре Геннадии Зайцеве, под руководством которого подразделение получило славу одной из самой выдающихся организаций по борьбе с терроризмом.





Лента основана на реальных событиях из жизни героя — начиная с его детства и заканчивая успешным проведением операции «Гром» по освобождению детей-заложников.









Фото: кадр из трейлера фильма «Командир»