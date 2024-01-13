В Петербурге начала работу выставка к 150-летию со дня рождения оперной певицы Антонины Неждановой

В особняке архитектора Александра Брюллова в Санкт-Петербурге открылась выставка «Царица русской оперы» к 150-летию со дня рождения оперной певицы Антонины Неждановой, сообщил праправнук певицы Иван Ананьев.





На выставке впервые общественности представили парадный портрет певицы кисти Бориса Николаевича Карпова, который долгие годы считался утерянным, а также ее подлинные концертные костюмы, фотографии, грампластинки, личные вещи, редкие книжные и нотные издания, передает ТАСС





По словам Ананьева, в декабре прошлого года в Москве открывалась похожая выставка, но на ней не было представлено подлинных предметов. Из экспонатов было лишь несколько афиш и ее мантия. Все основные концертные костюмы и личные вещи обычно хранятся в семье Неждановой и в таком объеме представлены впервые. Экспозиция будет работать до 24 января 2024 года.





Антонина Нежданова неоднократно получала приглашения выступить в ведущих оперных театрах мира. Но она приняла только одно из них — в 1912 году певица приняла участие в Парижской Гранд-Опера в опера «Риголетто» Джузеппе Верди. На сцене Большого театра, солисткой которого она стала в 1902 году, Нежданова создала множество образов.





С 1936 года певица начала преподавать в оперной студии Станиславского. Тогда же она была удостоена звания народной артистки СССР. В 1943 году стала профессором Московской консерватории. Репертуар Неждановой включает более 700 произведений, в том числе оперные партии, народные песни, романсы.









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