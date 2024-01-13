Фильм «Грани будущего» с Томом Крузом получит продолжение

Руководители студии Warner Bros. Discovery планируют, что актер Том Круз сделает продолжение фильма «Грани будущего», сообщает The Hollywood Reporter.





Продолжение фантастического экшна разрабатывалось еще десять лет назад — тогда сценарист Кристофер Маккуорри подчеркнул, что у Круза есть идеи для сиквела, а режиссер Даг Лайман заверил, что «Грань будущего 2» будет даже круче оригинала. Тем не менее, проект так и не был запущен.





Когда именно Круз приступит к работе над проектом, сказать сложно. В данный момент он занят на съемках новой «Миссии невыполнима».





Как ранее сообщала газета «Культура», американская студия Paramount приступила к производству третьего фильма «Топ Ган», главную роль в котором играет Том Круз. Актер продолжит сотрудничать с Paramount, несмотря на заключенное ранее соглашение с Warner Bros.









Фото: кадр из фильма «Грань будущего»