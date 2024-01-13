В Большом театре впервые состоялись показы спектакля с тифлокомментированием

При поддержке программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в Большом театре 11 и 12 января прошли два показа оперы Жоржа Бизе «Кармен» с тифлокомментированием, сообщает Телеграм-канал театра.





На каждый показ спектакля с тифлокомментированием зрителям с инвалидностью по зрению и их сопровождающим было предоставлено 14 билетов, стоимость которых покрыл Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», а также 12 билетов по льготной цене, которые можно было выкупить при предъявлении удостоверения личности и документа, подтверждающего наличие инвалидности по зрению. Тифлокомментирование на этих спектаклях проводит тифлокомментатор высшей категории Вера Февральских.





«Моя работа заключается в том, что я передаю зрителям визуальный ряд словами — описываю и поясняю. Тифлокомментарии к опере имеют свои сложности, ведь если в драматическом спектакле есть паузы, которые позволяют комментатору не накладываться на реплики, то в опере это сделать гораздо сложнее. Именно поэтому важно, чтобы комментарий был сбалансированным и не мешал зрителям, что и было моей целью при подготовке», — отметила Вера Февральских.





Как отмечается в сообщении, Большой театр не мог остаться в стороне, отрезав от себя категорию зрителей, не наделенных остротой зрения, — физической ее составляющей. Именно поэтому театр подал заявку на конкурс в номинации «Старт» (номинация для театров-«дебютантов» этой программы) и как один из победителей получил грант на реализацию проекта.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»