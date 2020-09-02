Хакасский театр кукол откроет сезон спектаклем 16+

Это будет инсценировка пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь», рассказал режиссер спектакля Петр Зубарев.





Над премьерой также работали художник Олег Каторгин (Чехия) и художник по свету Наталья Гара (Северск). Премьера назначена на 4 сентября.





Сам режиссер рассказал журналистам, что очень любит произведения Шекспира, и особенно «Сон в летнюю ночь». Он назвал эту комедию самой безумной, а потому замечательной. «Там многое совершенно неоправданно: смешение культур, наличие странных персонажей. Но за этим за всем стоит какая-то лихость, абсолютная, безграничная свобода», — считает Зубарев.





Новая постановка получилась необычной, предупредил постановщик. Художники придумали подвижные декорации, чтобы создать несколько «безумную» атмосферу.





Режиссер принципиально отказался использовать мультимедийные эффекты: «Все живьем: палки, тряпки, папье-маше, свет и актерский талант», — пояснил он. Постановка предназначена для подростков от 16 лет и взрослых зрителей.



